Не числился ни в одной базе: в Польше арестовали украинца с 71 кг марихуаны

Фото: RMF24

Полиция Варшавы задержала 29-летнего гражданина Украины, который на протяжении длительного времени успешно скрывался от правоохранительных органов, используя десятки поддельных личностей. Как сообщает RMF24, мужчина находился в розыске по ордеру на арест и фактически «не существовал» ни в одной официальной системе.



Задержание прошло в варшавском районе Виланов — операцию проводили сотрудники оперативно-розыскного управления из Срудместье. По данным полиции, преступная деятельность подозреваемого отличалась высокой степенью организованности и продуманности.



Во время обыска квартиры правоохранители обнаружили более 71 килограмма марихуаны. Наркотики были расфасованы в вакуумные упаковки и покрыты специальным веществом, которое затрудняет их обнаружение служебными собаками. Рыночная стоимость изъятой партии на черном рынке оценивается почти в 5 миллионов злотых.



Кроме того, полиция изъяла пять автомобилей, два из которых оказались угнанными. Ещё два транспортных средства были арендованы на вымышленные имена. В квартире также нашли внушительную коллекцию фальшивых документов — от паспортов и видов на жительство до поддельного удостоверения пилота моторной лодки.



По информации следствия, задержанный признал, что в его квартиру регулярно приходили разные люди, чтобы забрать крупные партии наркотиков. Стоимость каждой такой упаковки превышала 60 тысяч злотых. В одном из случаев мужчина даже использовал вымышленные данные после дорожно-транспортного происшествия, пытаясь ввести власти в заблуждение.



Суд постановил взять подозреваемого под временный арест сроком на три месяца. За незаконный оборот наркотиков и использование поддельных документов ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»