Російський дрон вдарив по території АЗС у Краматорську

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: скриншот

Окупаційні війська РФ у середу вранці, 24 грудня, обстріляли Краматорськ Донецької області. Інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, о 08:15 ударний БПЛА влучив по території АЗС.



Крім того, 23 грудня увечері двічі атакували місто дронами.



«О 22:45, із застосуванням БПЛА «Герань-2», російські війська завдали удару по приватному сектору. Пошкоджено фасади житлових будинків», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що за кілька хвилин дрон «Герань-2» обстріляв територію житлового будинку у приватному секторі.



Раніше ми писали, що 23 грудня російські війська FPV-дронами атакували місто Костянтинівка Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»