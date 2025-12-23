Армия РФ дронами атаковала Константиновку: ранены три человека

23 декабря российские войска FPV-дронами атаковали город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городское военной администрации Сергей Горбунов.



В результате одного из ударов пострадал мужчина. Он был в своем автомобиле вблизи места жительства, когда произошел взрыв. Машина повреждена.



Позже оккупанты снова ударили по городу. Ранения получили два человека. Они находились на открытой местности вблизи одного из домов. Без разрушений.

Напомним, что в ГВА рассказали о ситуации в городе Константиновка и громаде.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко