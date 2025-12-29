РФ вночі атакувала Україну незвично малою кількістю БПЛА: деталі

ППО України.

У ніч на 29 грудня російські війська здійснили атаку по території України, застосувавши незвично малу кількість ударних безпілотників. Загалом РФ запустила 25 БпЛА типу «Шахед», «Гербера» та дрони інших типів, близько 15 із них — «Шахеди». Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.







Станом на 08:30 силами протиповітряної оборони було збито або подавлено 21 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.



Водночас у Повітряних силах зафіксували влучання чотирьох ударних БПЛА на двох локаціях. Атака тривала і після ранку — в повітряному просторі України залишалися ворожі дрони.



У командуванні закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки до повного відбою.