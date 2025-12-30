У Донецькій області російські війська з різних сторін намагаються форсувати річку Сіверський Донець – ЗСУ

Човен окупантів на Сіверському Дінці. Фото: кадр із відео

Війська Росії продовжують спроби форсувати річку Сіверський Донець та здійснювати рейди з міста Сіверськ у напрямку села Дронівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ.



За даними військових, ситуація у Дронівці залишається складною, але контролюється підрозділами бригади.



«Противник не залишає спроб форсувати Сіверський Донець як зі сторони Серебрянського лісу, так і зі сторони селища Ямпіль. Майже щодня ворог намагається транспортувати живу силу через річку, щоб створити загрозу підрозділам ЗСУ у Дронівці. Минулої доби противник намагався на моторизованому човні висадити десант. Підрозділ БПС знищив групу в момент висадки й не допустив просочування противника», – сказали у бригаді.



Окупанти також здійснюють спроби дістатися Дронівки з південного сходу. Поодинокі групи з Сіверська здійснюють рейди, переміщаючись через річку Бахмутка, що знаходиться на півдні. Щоб запобігти переміщенню особового складу ЗС РФ, бійці 81-ї ОАЕМБр за допомогою дрона-бомбера знищили переправу. Особовий склад у кількості трьох загарбників ліквідований.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко