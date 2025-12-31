Вночі Біла Церква потрапила під російський обстріл, є поранені

Росіяни атакували Білу Церкву. Фото: Київська ОВА

Російські окупанти вночі завдали удару по місту Біла Церква Київської області. Відомо про двох постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.



«Постраждали двоє наших людей. Чоловік 1964 року народження отримав осколкові поранення руки та голови. У жінки 1977 року народження — гостра реакція на стрес», — йдеться у повідомленні.





Медики надали необхідну допомогу.



Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки — вибито вікна, пошкоджено балкони.



Раніше ми писали, що ввечері 30 грудня російська армія вдарила містом Слов'янськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»