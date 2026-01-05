DeepState: армія РФ просунулась у Донецькій області

Фото: Генеральний штаб Збройних Сил України

OSINT-аналітики проєкту DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій та зафіксували нові зміни по лінії фронту на Донеччині.



Згідно з опублікованими даними, російські війська просунулися одразу на кількох ділянках. Йдеться про райони Різниківки, Часового Яру та Мирнограда, де на мапі відмічено зсунення лінії бойового зіткнення.

Скріншот: DeepState



«Мапу оновлено. Ворог просунувся у Різниківці, Часовому Яру та Мирнограді», — повідомили аналітики проєкту, коментуючи останні зміни на мапі.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про просування російських військ поблизу Костянтинівки.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»