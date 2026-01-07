РФ випустила по Україні балістику та дрони. ППО збила 82 цілі

ППО збила 82 цілі. Фото: Вікіпедія

Російські окупанти в ніч проти 7 січня запустили по Україні одну ракету та 95 дронів. Протиповітряна оборона збила 82 російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 7 січня (з 18:00 6 січня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М з Таганрога — РФ, а також 95 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Орел — РФ, селище Гвардійське — аннексований Крим і окупований Донецьк, близько 60 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 07:30 протиповітряна оборона збила одну балістичну ракету та 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни.



Крім того, зафіксовано влучення 14 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.



Раніше ми писали, що в ніч на 5 січня російські війська атакували територію України, запустивши 9 балістичних/зенітних керованих ракет та близько 165 ударних безпілотників типів Shahed, Гербера та інших моделей.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»