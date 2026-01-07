У Львові знеструмили лікарні та електротранспорт через нові правила

У Львові з ночі запроваджено аварійні відключення електроенергії для частини медичних закладів, а також повністю зупинено роботу комунального електротранспорту. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.



За його словами, причиною стала зміна підходу Кабінету Міністрів до визначення критичної інфраструктури. У результаті лікарні та міський електротранспорт були переведені до загальних груп споживачів, на які поширюються графіки погодинних відключень.



Мер Львова наголосив, що така ситуація є неприпустимою, адже під загрозою опинилася робота апаратів штучної вентиляції легень, а також стабільне функціонування трамваїв і тролейбусів у місті.



Зі слів Садового, міська влада з ночі змушена працювати за новими графіками, водночас він уже зранку намагається вийти на зв’язок із представниками уряду, щоб терміново виправити ухвалене рішення.



Паралельно у Львові екстрено опрацьовують варіанти альтернативного підсилення роботи електротранспорту на ключових маршрутах, щоб мінімізувати наслідки для мешканців міста.

