Окупанти атакували Дніпро: багато пошкоджень, постраждали діти
07 січня 2026, 07:14

Окупанти атакували Дніпро: багато пошкоджень, постраждали діти

Росіяни атакували Дніпро. Фото: Борис Філатов Росіяни атакували Дніпро. Фото: Борис Філатов

Російські війська в ніч проти 7 січня обстріляли Дніпро дронами. Внаслідок атаки є пошкодження та постраждалі. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«У більш ніж 10 багатоповерхівках розбито кілька сотень, якщо не близько тисячі вікон. Є й дані щодо пошкодження опалювальних мереж біля одного з будинків. Чимало згорілих автомобілів», — зазначив він.

За попередньою інформацією, відомо про сімох постраждалих. Двоє з них – діти. Люди гостра реакція на стрес, але є й осколкові поранення.

Крім того, за словами Філатова, пошкоджено профтехучилище. Рятувальники загасили пожежу, пошкоджено майстерню та студентський гуртожиток. Також пошкоджено два дитячі садки та одну зі шкіл.

Раніше ми писали, що після атаки безпілотників на промислове підприємство у Дніпрі на міські дороги вилилося близько 300 тонн олії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

Люди
Борис Філатов
Місця
Дніпро
Події
Війна
«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
