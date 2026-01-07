За добу на Донеччині поранено п’ятьох мирних жителів

Наслідки російських обстрілів.

Протягом 6 січня внаслідок російських обстрілів на території Донецької області поранення дістали п’ятеро цивільних. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його даними, двоє людей були поранені в Олексієво-Дружківці. Ще двоє мирних жителів зазнали поранень у Краматорську, а одна людина постраждала в Костянтинівці.



В обласній військовій адміністрації зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення Росії кількість загиблих цивільних у Донецькій області (без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи) становить щонайменше 3 867 осіб. Ще 8 754 мирних мешканці дістали поранення різного ступеня тяжкості.







Крім того, у Добропіллі під час проведення аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили та дістали з-під завалів будівельних конструкцій тіло загиблої жінки 1953 року народження.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»