У «Резерв+» з’явилися сповіщення про паперові повістки ТЦК

У «Резерв+» запровадили нову функцію.

У застосунку «Резерв+» запровадили нову функцію — користувачі можуть увімкнути сповіщення про те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надіслав паперову повістку поштою. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.



Наразі застосунок уже надсилає push-сповіщення щодо ключових подій, пов’язаних із військовим обліком. Зокрема, йдеться про подання або зняття з розшуку, порушення правил обліку та накладення штрафів, оновлення Reserve ID, зміни або отримання персональних даних, оформлення відстрочки чи бронювання, а також отримання електронного направлення на ВЛК.



Нова функція інформує про факт надсилання паперової повістки поштою. Це дозволяє військовозобов’язаним заздалегідь дізнатися про відправлення рекомендованого листа через «Укрпошту», уникнути непорозумінь і краще підготуватися до його отримання.



У Міноборони наголошують, що сповіщення в «Резерв+» не є повісткою і мають виключно інформаційний характер. Отримання або перегляд такого повідомлення не вважається фактом вручення повістки. Функція є добровільною — користувач може самостійно увімкнути або вимкнути її в налаштуваннях застосунку.



При цьому порядок надсилання повісток залишається незмінним: документи, як і раніше, оформлюються в паперовому вигляді та доставляються поштовим зв’язком. У відомстві також повідомили, що протягом найближчого кварталу в «Резерв+» планують додати нові сповіщення — зокрема про взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього, а також про скасування відстрочки.

Раніше в оновленні застосунку «Резерв+» з’явилися дві нові відстрочки: для осіб із тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина або чоловік є військовослужбовцями та в них є дитина віком до 18 років.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»