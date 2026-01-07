Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росія направила підводний човен для захисту свого тіньового флоту в Північній Атлантиці
07 січня 2026, 09:30

Росія направила підводний човен для захисту свого тіньового флоту в Північній Атлантиці

Берегова охорона США. Фото: The War Zone Берегова охорона США. Фото: The War Zone

Росія направила підводний човен до Північної Атлантики для супроводу та захисту нафтового танкера Marinera, який, за даними американських ЗМІ, може стати ціллю можливого перехоплення з боку США.

Як повідомляє The Wall Street Journal, російські військові кораблі були висунуті назустріч танкеру із завданням запобігти його можливому захопленню американськими силами. Судно Marinera, яке раніше мало назву Bella 1, вже більше двох тижнів — близько 17 днів — уникає переслідування в Атлантиці, розпочавши маршрут біля узбережжя Венесуели.

Скріншот: The Wall Street Journal Скріншот: The Wall Street Journal

Судно не змогло пришвартуватися у Венесуелі та завантажитись нафтою. За цей час танкер пройшов значну відстань і, за даними, зараз знаходиться в районі, близькому до берегів Ісландії та Великої Британії.

Раніше видання The War Zone повідомляло, що корабель берегової охорони США продовжує відслідковувати Marinera, що йде під російським прапором у нейтральних водах Північної Атлантики.

За даними ЗМІ, американський сторожовий корабель спостерігає за танкером вже кілька днів, незважаючи на те, що судно знаходиться приблизно за 4 тисячі кілометрів від узбережжя США.

Телеканали CBS News і CNN також повідомляли, що у Вашингтоні розробляються плани щодо можливого перехоплення Marinera в Атлантичному океані. Британські ЗМІ наголошують на підвищеній активності авіації в районі передбачуваного знаходження танкера.

Експерти наголошують, що одиночний корабель берегової охорони у відкритому морі не здатний самостійно здійснити захоплення великого танкера. На думку The War Zone, США, ймовірно, розглядають варіант залучення більш масштабного та потужного угруповання сил.

Видання також повідомляє про перекидання американських транспортних літаків до Великої Британії напередодні можливої операції. За словами місцевих спостерігачів, до країни були доставлені гелікоптери MH-47 Chinook та MH-60M Black Hawk, а на авіабазу Ферфорд прибув літак розвідки та спостереження CASA CN-235 ВПС США.

Фото: The War Zone Фото: The War Zone

Нагадаємо, Служба безпеки України заарештувала в Одеському порту судно, яке належить до тіньового флоту РФ. Корабель незаконно перевозив українську агропродукцію із тимчасово окупованого Криму, а його власник уже перебував під санкціями РНБО.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Інше
тіньовий флот рф
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:30
Окуповану Луганщину вночі атакували безпілотники
11:28
СБС вдарили по військових об'єктах в РФ та на окупованих територіях
10:47
Окупація: у Лисичанську та Рубіжному обіцяють повернути електрику надвечір
17:27
Розібрано та вивезено: доля промислових об'єктів в окупації ►
12:23
Малий бізнес на ТОТ Донеччини опинився на межі закриття
10:25
У Маріуполі людей, які втратили дім, намагаються заселити у «безгоспні» квартири: на місці їх будинків будують житло для росіян
09:30
На окупованій Луганщині згортають соцвиплати під стандарти РФ
15:51
У ДТП під Алчевськом загинув командир 136-ї бригади РФ
12:31
Одна стихія — дві реальності: у РФ — розслідують, у Луганську — звітують
09:29
Система освіти окупованої Херсонщини залишилася без фінансування
08:28
«АТЕШ» заявив про масштабні репресії проти вірян у Криму
17:13
Окуповану Луганщину засипало снігом: проблеми мешканців тонуть у звітах «ЛНР»
16:10
Не простояла й тижня: у Луганську демонтують міську ялинку
12:10
Захоплена частина Запорізької області — понад добу без світла
09:54
На окупованій Донеччині звільняють понад тисячу енергетиків
09:09
На фоні розмов про мир Україна вивозить тисячі дітей із прифронтових регіонів
21:45
Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках
17:36
Росія системно витісняє українців з окупованих територій
14:14
ЦНС запустив чат-бот для безпечного зв’язку з ТОТ
13:01
Вночі атакували енергетику окупованої Луганської області: чотири міста залишилися повністю без світла
усі новини
07:24
DeepState повідомив про окупацію сіл у Донецькій та Сумській областях
22:59
В Україні з 8 січня можливі додаткові відключення світла. З чим це пов'язано
21:53
У ССО показали, як зачистили позицію і взяли в полон російських військових на Донеччині
21:35
В ОВА розповіли, скільки людей залишається у Костянтинівці та Покровську
21:10
Українські десантники відбили масований штурм військ РФ з бронетехнікою на Покровському напрямку: загинули десятки окупантів
20:06
На Слов'янській ТЕС скорочують та відправляють у простій робітників: у ЗМІ розповіли, що відомо
19:25
ЗСУ уразили артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри
18:06
Росія ракетами та «шахедами» вдарила по портах Одеської області: дві людини загинули, ще вісім – поранені
17:38
Українська армія знищила російські пункти управління БПЛА під Добропіллям
17:17
«Шахеди» масовано атакували Кривий Ріг: у місті пошкоджені підприємства, поранені вісім людей
17:05
США оприлюднили відео захоплення танкера «тіньового флоту» РФ
17:03
Російський дрон вдарив по Костянтинівці: поранена одна людина
16:30
Окуповану Луганщину вночі атакували безпілотники
16:08
РФ вдарила по об`єкту критичної інфраструктури Краматорська: без газу понад 200 абонентів
16:06
У Херсоні чоловік загинув через вибух знайденого предмета
15:55
Рятувальники за добу ліквідували шесть пожеж у Донецькій області
15:49
Українські розвідники провели рейд у глибокий тил окупантів у Запорізькій області
15:10
США захопили танкер із венесуельською нафтою під прапором РФ
15:08
У Гуляйполі затримали «глухонімого» російського військового
14:32
Сили оборони обстріляли НПЗ у Росії
усі новини
ВІДЕО
Полонений окупант на Донеччині. Фото: кадр із відео У ССО показали, як зачистили позицію і взяли в полон російських військових на Донеччині
07 січня, 21:53
Удар по російському танку на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Українські десантники відбили масований штурм військ РФ з бронетехнікою на Покровському напрямку: загинули десятки окупантів
07 січня, 21:10
Російська артилерія на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ уразили артилерію російської армії на Лиманському напрямку: кадри
07 січня, 19:25
Удар по російському пункту управління БПЛА під Добропіллям. Фото: кадр із відео Українська армія знищила російські пункти управління БПЛА під Добропіллям
07 січня, 17:38
Затримання танкера «тіньового флоту». США оприлюднили відео захоплення танкера «тіньового флоту» РФ
07 січня, 17:05
Дно Каховського водосховища. Кадр із відео Українські розвідники провели рейд у глибокий тил окупантів у Запорізькій області
07 січня, 15:49
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір