Росія направила підводний човен для захисту свого тіньового флоту в Північній Атлантиці

Берегова охорона США. Фото: The War Zone

Росія направила підводний човен до Північної Атлантики для супроводу та захисту нафтового танкера Marinera, який, за даними американських ЗМІ, може стати ціллю можливого перехоплення з боку США.



Як повідомляє The Wall Street Journal, російські військові кораблі були висунуті назустріч танкеру із завданням запобігти його можливому захопленню американськими силами. Судно Marinera, яке раніше мало назву Bella 1, вже більше двох тижнів — близько 17 днів — уникає переслідування в Атлантиці, розпочавши маршрут біля узбережжя Венесуели.

Скріншот: The Wall Street Journal

Судно не змогло пришвартуватися у Венесуелі та завантажитись нафтою. За цей час танкер пройшов значну відстань і, за даними, зараз знаходиться в районі, близькому до берегів Ісландії та Великої Британії.

Раніше видання The War Zone повідомляло, що корабель берегової охорони США продовжує відслідковувати Marinera, що йде під російським прапором у нейтральних водах Північної Атлантики.



За даними ЗМІ, американський сторожовий корабель спостерігає за танкером вже кілька днів, незважаючи на те, що судно знаходиться приблизно за 4 тисячі кілометрів від узбережжя США.

Телеканали CBS News і CNN також повідомляли, що у Вашингтоні розробляються плани щодо можливого перехоплення Marinera в Атлантичному океані. Британські ЗМІ наголошують на підвищеній активності авіації в районі передбачуваного знаходження танкера.

Експерти наголошують, що одиночний корабель берегової охорони у відкритому морі не здатний самостійно здійснити захоплення великого танкера. На думку The War Zone, США, ймовірно, розглядають варіант залучення більш масштабного та потужного угруповання сил.



Видання також повідомляє про перекидання американських транспортних літаків до Великої Британії напередодні можливої операції. За словами місцевих спостерігачів, до країни були доставлені гелікоптери MH-47 Chinook та MH-60M Black Hawk, а на авіабазу Ферфорд прибув літак розвідки та спостереження CASA CN-235 ВПС США.

Фото: The War Zone

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»