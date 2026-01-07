Агент «АТЕШ» знищив ключову вежу зв'язку в Курську

Знищення вежі зв'язку в Курську. Фото: «АТЕШ»

Воєнний рух українців та кримських татар «АТЕШ» заявив про успішно проведену диверсію в Курську. За інформацією організації, їх агент знищив важливу вежу зв'язку, яка використовувалася військовими та силовими структурами РФ.



Як стверджують в «АТЕШ», ціллю операції став ключовий комунікаційний вузол, що забезпечував зв'язок для значної кількості підрозділів, дислокованих у місті.

Внаслідок знищення об'єкта було порушено координацію між рядом стратегічно важливих структур, включаючи 27-ю бригаду РХБЗ (в/ч 11262), Управління ФСБ Росії по Курській області, Управління ФСВП по Курській області, а також інші військові об'єкти.

Фото: «АТЕШ»

В організації наголошують, що пошкодження вежі зв'язку призвело до негайних збоїв у комунікації між військовими частинами та відомствами, що ускладнило взаємодію силових структур у прикордонному регіоні.

В «АТЕШ» називають подію прямим ударом по внутрішній інфраструктурі режиму і заявляють, що спротив здатний діяти в будь-якій точці. Організація також повідомила, що продовжує системно підривати комунікаційні та логістичні мережі противника на території Росії.



За словами представників руху, навіть у прикордонних регіонах, таких як Курська область, військові та силовики «не можуть почуватися у повній безпеці».

Нагадаємо, увечері, 6 січня, було атаковано нафтобазу, розташовану у Старому Осколі на Бєлгородщині. Удар по об'єкту спричинив спалах на його території.

