Армія РФ вночі з артилерії та дронами вдарила по енергетиці Донеччини: в області є абоненти без світла

Вночі 6 січня російські війська з артилерії та дронами завдали ударів по енергетичних об'єктах у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок атаки є знеструмлені абоненти в регіоні.



«Відновлювальні роботи проходять скрізь, де зараз це дозволяють безпекові умови», – заявили в компанії.

Нагадаємо, що 5 січня у місті Краматорськ на Донеччині виникла пожежа у приватному будинку, господар житла встиг врятуватися.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко