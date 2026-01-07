Український боєць встановив рекорд зі знищення «Шахедів»

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
07 січня 2026, 10:40

За одну ніч українські сили протиповітряної оборони зафіксували рекорд зі знищення російських ударних безпілотників типу Shahed. У ході одного бойового чергування боєць із позивним Мігель зі складу 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку збив 24 ворожі дрони.

Про це повідомили представники підрозділу «Дикі шершні», які відстежують та фіксують результати бойової роботи підрозділів ППО.

Зазначається, що всі ураження були здійснені із застосуванням перехоплювачів STING, які використовуються для боротьби з ударними дронами. Досягнутий результат став абсолютним рекордом серед екіпажів, залучених до нічного перехоплення «Шахедів».

Після встановлення рекорду інші бойові розрахунки долучилися до ініціативи під назвою «Побийте рекорд», намагаючись перевершити показник, продемонстрований Мігелем.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 7 січня запустили по Україні одну ракету та 95 дронів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

