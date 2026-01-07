Український боєць встановив рекорд зі знищення «Шахедів»

За одну ніч українські сили протиповітряної оборони зафіксували рекорд зі знищення російських ударних безпілотників типу Shahed. У ході одного бойового чергування боєць із позивним Мігель зі складу 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку збив 24 ворожі дрони.



Про це повідомили представники підрозділу «Дикі шершні», які відстежують та фіксують результати бойової роботи підрозділів ППО.



Зазначається, що всі ураження були здійснені із застосуванням перехоплювачів STING, які використовуються для боротьби з ударними дронами. Досягнутий результат став абсолютним рекордом серед екіпажів, залучених до нічного перехоплення «Шахедів».

За одну ніч збито рекордне кількість «шахедів», - рекорд фіксують «Дикі шершні»



24 російські «шахеди» збивши боєць із позивним Мігель із 1020-го ЗРАП протягом одного боевого чергування.



Всі ураження зроблені з використанням перехоплювачів STING pic.twitter.com/aP3phv5okQ - qwest (@qwest__) January 7, 2026

Після встановлення рекорду інші бойові розрахунки долучилися до ініціативи під назвою «Побийте рекорд», намагаючись перевершити показник, продемонстрований Мігелем.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 7 січня запустили по Україні одну ракету та 95 дронів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»