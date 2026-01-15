РФ вперше використала безпілотник, обладнаний терміналом Starlink

Росія почала обладнати дрони терміналом Starlink. Фото: «Флеш

У четвер, 15 січня, російські військові використали модернізовані безпілотники БМ-35, обладнані терміналом Starlink. Такий підхід дозволить бити по об'єктах точно в ціль, оминаючи засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це повідомив голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов, більш відомий як «Флеш».



«До цього Старлінк зустрічався лише на БПЛА «Молнія». Коли «шахеди» полетять на Старлінк, це лише питання часу і, можливо, навіть днів, а не місяців», — заявив він.





За словами військового, «це біда для України», адже БПЛА з таким типом управління не схильні до РЕБ і точно потрапляють в ціль під управлінням оператора з РФ.



Раніше ми писали, що влада Брянської області повідомила про нічну атаку, в ході якої сили протиповітряної оборони нібито знищили не лише безпілотники, а й керовані ракети великої дальності «Нептун».

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»