Тимошенко заявила, що її рахунки заблокували до рішення суду. Фото: Вікіпедія

Народна депутатка та голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що її рахунки заблоковані ще до рішення суду. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



Що таке сюр? Це коли ти плануєш сплатити заставу у відверто замовленій політичній справі з грошей, отриманих як компенсацію за політичні переслідування одного недалекого «диктатора», але не можеш цього зробити. Тому що твої рахунки заблоковані ще до рішення суду», - зазначила вона.



Тимошенко попередила, що не збирається тікати чи припиняти боротьбу.



Раніше ми писали, що раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України за підозрою у спробі підкупу народних депутатів заради певних результатів голосування.



Пізніше до мережі потрапило відео обшуків в офісі лідера партії та фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Telegram-канали розповсюдили кадри, на яких у присутності політика розкривають пакет із тисячами доларів.