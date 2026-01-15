Українські військові «затрофеїли» перших коней окупантів

Українські захисники «затрофеїли» перших коней на передовій. Відео операції опублікував 1-й окремий штурмовий полк «Вовки Да Вінчі».
Через часте застосування противником кавалерії на фронті це було лише питанням часу. У поясненні полку розповіли, як силам оборони вдалося «евакуювати» тварин, звільнивши їх з лав окупантів.
«Противник знову використав коней. Всі ворожі групи, які рухалися, були знищені, а коні залишилися живі», — повідомили у 1-му ОШП ім. Дмитра Коцюбайла.
Зазначається, що коли російські вершники наблизилися до українських позицій, особовий склад був попереджений. Двоє ворожих кавалеристів були знищені стрілецьким вогнем, а коні залишилися цілими.
Ліквідація вершників ЗС РФ.
Наразі тварини знаходяться неподалік українських позицій. Згодом їх виведуть, і вони також допоможуть під час евакуації поранених.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, на якому військовослужбовці російської окупаційної армії здійснюють штурм посадок на конях.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
