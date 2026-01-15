Балістика вдарила по порту в Чорноморську, поранений член екіпажу

Росіяни атакували Одеську область. Фото: Олексій Кулеба

15 січня російські окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Чорноморська Одеської області. Через атаку поранено людину, стався витік олії. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.



«Балістичною ракетою атаковано причал Чорноморського порту, де знаходилося цивільне судно під прапором Мальти. Поранено одного члена екіпажу. Зараз йому надається необхідна допомога», — зазначив він.





За словами Кулеби, судно готувалося до перевезення контейнерного вантажу. Внаслідок удару було пошкоджено три контейнери і стався витік олії. Для локалізації наслідків встановлюється бонове загородження.



Раніше ми писали, що за 14 січня росіяни поранили п'ятьох жителів Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»