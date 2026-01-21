В окупованому Маріуполі збій у роботі двох котелень: будинки без тепла та води

Труби в окупованому Маріуполі. Фото: Маріупольська міськрада у Телеграм

В окупованому Маріуполі дві котельні не запущені через «технологічний збій обладнання». Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради з посиланням на слова окупантів.



В результаті будинки залишилися без тепла. Строки вирішення ситуації не повідомляються.



«Також місцеві жителі скаржаться на відсутність водопостачання. Особливо гостра ситуація з водою склалася на вулиці Київській. У соціальних мережах жителі масово скаржаться на відсутність водопостачання вже п'ять днів. Маріупольці також скаржаться, що у будинках не працюють ліфти. В результаті люди похилого віку просто не можуть донести воду до своїх квартир», – зазначили в міськраді.

Нагадаємо, що останнім часом у Маріуполі регулярно відключаються котельні.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко