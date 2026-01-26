ССО України провели спецоперацію в Куп’янську: двоє росіян потрапили в полон

Бійці групи спеціального призначення 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію в Куп’янську Харківської області. Про це повідомив пресцентр підрозділу.
Під час розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили групу російських військових, які облаштували позиції у зруйнованому супермаркеті «АТБ» та сусідній будівлі.
Полонені окупанти.
У результаті точних і швидких дій українських спецпризначенців двох окупантів було знищено, ще двох захоплено в полон.
У ССО зазначили, що ця операція допомогла суміжним підрозділам просунутися та посилити контроль над центральною частиною Куп’янська.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях