ССО України провели спецоперацію в Куп’янську: двоє росіян потрапили в полон

Бійці групи спеціального призначення 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію в Куп’янську Харківської області. Про це повідомив пресцентр підрозділу.



Під час розвідки центральної частини міста оператори ССО виявили групу російських військових, які облаштували позиції у зруйнованому супермаркеті «АТБ» та сусідній будівлі.

Полонені окупанти.

У результаті точних і швидких дій українських спецпризначенців двох окупантів було знищено, ще двох захоплено в полон.



У ССО зазначили, що ця операція допомогла суміжним підрозділам просунутися та посилити контроль над центральною частиною Куп’янська.