Передавав дані про вильоти авіації: СБУ затримала російського інформатора

Фото: СБУ

СБУ затримала на Миколаївщині російського інформатора, який передавав ворогові дані про роботу української ППО біля військових аеродромів.



Повідомляється, що ним виявився 21-річний військовослужбовець одного із підрозділів ППО ЗСУ, завербований спецслужбами РФ.



За даними слідства, під час чергувань та повітряних тривог він знімав на телефон монітор із закритим програмним забезпеченням та надсилав інформацію про позиції ППО та напрямки вильотів української авіації.



Ці дані противник планував використати для ударів по аеродромах в обхід радарів. СБУ затримала інформатора одразу після першого сеансу зв'язку з окупантами та вжила заходів для захисту позицій.



У нього вилучили смартфон із доказами. Зазначається, що раніше він привернув увагу російських спецслужб прокремлівськими коментарями Telegram.

Нагадаємо, на Донеччині російський агент передавав координати розташування Сил оборони.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»