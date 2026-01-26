«Білі янголи» евакуювали родину з дітьми з Олексієво-Дружківки

Поліція вивезла родину із Олексієво-Дружківки. Фото: поліція

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» вивезли родину із селища Олексієво-Дружківка Донецької області. Двоє хлопчиків тепер у безпеці. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Селище знаходиться за кілька кілометрів від фронту.



У відомстві уточнили, що сім'я восени 2025 року виїжджала, проте нещодавно повернулася. Через постійні російські обстріли було прийнято рішення евакуюватися.





«Попри активність російських дронів, поліцейським вдалося доставити сім'ю в безпечне місце, звідки за підтримки волонтерів вона вирушить до іншого регіону України», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що у Запорізькій області оголошено обов'язкову евакуацію дітей з батьками з п'яти прифронтових населених пунктів.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»