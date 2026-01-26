Після тривалої хвороби помер священик ПЦУ з Краматорська

Священнослужитель із Краматорська помер. Фото: Краматоська міськрада

Помер настоятель храму Святого Юрія, протоієрей з Краматорська Віталій Лемішенко. Священнослужитель ПЦУ боровся з тяжкою хворобою. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Він був справді світлою людиною — доброю, щирою, дуже відповідальною. Священик із великим серцем та глибокою вірою, справжній патріот України. Отець Віталій все своє життя присвятив служінню Богу та людям, а під час війни став для наших воїнів духовним отцем: підтримував словом та молитвою, допомагав матеріально, регулярно відвідував військові підрозділи, проводив в останню путь героїв, які віддали життя за Україну», — йдеться у повідомленні.



Жителі Краматорська знали отця Віталія, він проводив служби, а також займався волонтерською діяльністю.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»