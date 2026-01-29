Росіяни показали удар БМ-35 по макету F-16 біля Кропивницького

Макет винищувача F-16.

Російські пропагандисти опублікували відео нібито ураження макета F-16 безпілотником БМ-35 на аеродромі Канатове, що поблизу Кропивницького, повідомляють «Новини Донбасу».



Військові експерти зазначають, що, хоча на відео показано «влучання», насправді аеродром використовується реальними бойовими літаками, і нічого позитивного в цьому немає.



Раніше в районі Кропивницького окупаційні війська вже завдавали ударів по вертольотах із застосуванням безпілотників типу «Шахед».