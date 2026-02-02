Землетрус магнітудою 4,8 стався в Азовському морі

Фото автора

2 лютого 2026 року в акваторії Азовського моря було зафіксовано землетрус магнітудою 4,8. Сейсмічна подія сталася близько полудня.



За даними спостережень, епіцентр був навпроти Керченського півострова, у західній частині Азовського моря. Епіцентр залягав на глибині близько 10 кілометрів, що зумовило відчутні коливання на значній території.



Підземні поштовхи відчули мешканці Криму, а також Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Найбільш помітними коливання були у багатоповерхових будинках, де люди відзначали розгойдування предметів та вібрацію стін.



Повідомлень про руйнування інфраструктури чи постраждалих не надходило. Фахівці зазначають, що район Азовського моря відноситься до сейсмоактивних зон, тому такі землетруси вважаються характерними для території.

Нагадаємо, Служба безпеки України уразила морський літак-розвідник Іл-38Н перед підривом підводного човна в порту міста Новоросійськ РФ.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»