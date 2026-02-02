Понад половини українців проти передачі всього Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки

Понад половини українців не хочуть, щоби весь Донбас перейшов під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки. Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).



«52% респондентів категорично відкидають пропозицію передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки (готові прийняти 40%). Порівняно із серединою січня суттєвих змін не було», — йдеться у повідомленні.

Крім того, лише 20% українців очікують, що війна завершиться найближчими тижнями або хоча б у першій половині 2026 року, при цьому 65% стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (у грудні 2025 року — 62%, у вересні 2025 року — 62%).



У дослідженні йдеться про те, що 88% вважають, що ударами по енергетиці Росія намагається залишити українців без світла і тепла і примусити до капітуляції, а 90% вважають, що Україна має завдавати ударів по території Росії. При цьому з них 80% вважають, що Україна має завдавати ударів не лише по військовій інфраструктурі, а й іншим об'єктам.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці в ніч проти 28 січня завдали удару по нафтобазі «Холольська» у Хохольському районі Воронезької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

