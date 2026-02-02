ЗСУ ліквідували актора відомих російських серіалів Миколу Ткаченка, який воював проти України

Російський актор Микола Ткаченко, який воював проти України. Фото: російські ЗМІ

У січні на фронті в Україні загинув російський актор театру та кіно Микола Ткаченко. Про це повідомила низка російських ЗМІ, у тому числі з посиланням на матір Ткаченка.



За словами його матері, актор підписав контракт з окупаційною армією 10 червня 2025 року і відтоді перебував на передовій. Служив у 76-й гвардійській повітрянодесантній Псковській дивізії ЗС РФ.



Популярність Ткаченко отримав завдяки своїм ролям у російських телесеріалах «Універ» та «СашаТаня».

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували колишнього російського «журналіста» Миколу Чигасова, який воював проти України під містом Сіверськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко