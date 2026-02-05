В Україні хочуть запустити державну іпотеку — третю з 2021 року

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
05 лютого 2026, 13:26

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Вадим Гетьманцев заявив, що іпотечна система в країні залишається критично недорозвиненою і однією з найслабших у Європі щодо співвідношення іпотечного кредитування до ВВП. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ключовим рішенням має стати державна іпотечна програма — кредити під 3% річних на строк до 25 років, за яких інфляційні ризики бере на себе держава. Програма орієнтована приблизно на 1 млн. сімей, включаючи військових, вчителів, медиків, ВПО, багатодітні сім'ї та соціальних працівників.

Гетьманцев також наголосив на необхідності уникнути створення ізольованих житлових масивів та доручив підготувати пропозиції щодо фінансування програми за рахунок банківського кредитування, випуску іпотечних облігацій, допомоги міжнародних партнерів та емісії облігацій внутрішньої державної позики.

Як змінювалася пільгова іпотека під 3% в Україні

У квітні 2021 року Кабінет міністрів затвердив порядок надання пільгових іпотечних кредитів для внутрішньо переміщених осіб під фіксовані 3% річних. Програма фінансувалася за рахунок іноземних грантів: на безповоротній основі було виділено 25,5 млн євро.

Ці кошти дозволяли ВПО придбавати житло — квартири або будинки, введені в експлуатацію не більш як 35 років тому, — на суму до 40 тис. євро на сім’ю строком до 20 років. Згодом, з 2024 року, для участі в програмі було додано можливість подання заявок через сервіс «Дія».

У серпні 2022 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував розширення з 1 жовтня 2022 року пільгової іпотеки під 3% річних на чотири категорії громадян.

«Перша — це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки й оборони. Друга категорія — медики, третя — вчителі та педагогічні працівники, четверта — науковці», — заявив він.

Тоді програма отримала назву «Доступна іпотека». Її умови передбачали фіксовану ставку 3% річних, строк кредитування до 20 років і початковий внесок не менше 20% від вартості житла. Заявки оформлювалися через «Дію», а держава компенсувала банкам різницю між пільговою та ринковою процентною ставкою.

Сьогодні ця програма відома як «єОселя» з оновленими правилами. З лютого 2026 року запроваджено обмеження щодо площі та вартості житла. Водночас ставка 3% зберігається для пріоритетних категорій — військових, медиків, учителів і ВПО, тоді як для інших учасників вона становить від 7% до 10%. Максимальний строк кредитування залишається незмінним — до 20 років, подання заявок здійснюється через «Дію».

За даними уряду, з 2022 року в межах програми було видано понад 22 тис. іпотечних кредитів на загальну суму близько 38 млрд грн, при цьому майже 49% з них отримали представники силових структур. У 2026 році обсяг державного фінансування «єОселі» влада обіцяє збільшити до 25 млрд грн.

Нагадаємо, у січні 2026 року Маріупольська міська територіальна громада увійшла до лідерів серед громад Донецької області за обсягом публічних закупівель, значна частина яких пов'язана саме з житловими програмами для маріупольців.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

