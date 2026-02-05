Російська армія намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму Мирнограда – ЗСУ

Ситуація у Мирнограді. Фото: карта DeepState

Українські війська тримають визначені оборонні рубежі у місті Мирноград Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, росіяни посилюють тиск на північну частину міста, намагаються накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму Мирнограда.



«Для стримування ворога залучаються необхідні сили та засоби. По місцях зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження», – зазначили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що російська авіація на 65% збільшила кількість ударів авіабомбами по Покровській агломерації.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко