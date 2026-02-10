РФ знову завдала удару по енергетиці Одеської області — ДТЕК

Російські війська знову завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури в Одеській області. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Групи ДТЕК.
За даними компанії, внаслідок атаки зафіксовано значні руйнування обладнання, а відновлювальні роботи потребуватимуть тривалого часу.
«Руйнування значні. Ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану», — зазначили енергетики.
Наразі аварійні бригади працюють на місці події: розбирають завали, оцінюють масштаби пошкоджень та ліквідовують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, російська армія в ніч на 10 лютого запустила 125 БПЛА по Україні. Протиповітряна оборона збила 110 дронів.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
