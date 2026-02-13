Армія РФ вдарила по будинку у Краматорську: загинули три брати, поранені їх мама та бабуся

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: прокуратура

12 лютого о 21:15 російські війська атакували житловий сектор міста Краматорськ. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Внаслідок прямого влучання засобу ураження у приватний будинок загинули два 19-річні хлопці та їх восьмирічний брат. Поранення отримали 43-річна мати загиблих та їх 65-річна бабуся. У жінок діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми зі струсом головного мозку, контузією, забоями грудної клітки, хребта та руки.



Встановлюється тип озброєння, яким окупанти вдарили по місту.



Оновлено. Голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко розповів, що внаслідок атаки загалом загинули чотири людини.



Відомо про загиблого чоловіка 1962 року народження.

Нагадаємо, що в ніч на 12 лютого армія РФ атакувала Краматорськ, під удар потрапили рятувальники, пошкоджені багатоповерхівки та є поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко