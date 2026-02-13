Війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: загинули п'ять людей, ще 12 – поранені

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: прокуратура

За 12 лютого росіяни вбили п'ять жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Внаслідок обстрілів чотири людини загинули у місті Краматорськ та одна – у селищі Черкаське.



Ще 12 людей в області за добу отримали поранення: чотири – у Краматорську, три – у місті Дружківка, три – у селищі Малотаранівка та дві – у Черкаському.

Нагадаємо, що у Краматорську російська армія вдарила по будинку, внаслідок чого загинули три брати, їх мама та бабуся поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко