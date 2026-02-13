Войска России за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донетчины: погибли пять человек, еще 12 – ранены

Последствия обстрела Краматорска. Фото: прокуратура

За 12 февраля россияне убили пять жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В результате обстрелов четыре человека погибли в городе Краматорск и один – в поселке Черкасское.



Еще 12 человек в области за сутки получили ранения: четыре – в Краматорске, три – в городе Дружковка, три – в поселке Малотарановка и два – в Черкасском.

Напомним, что в Краматорске российская армия ударила по дому, в результате чего погибли три брата, их мама и бабушка ранены.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко