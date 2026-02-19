У Раді можуть запропонувати аліментну модель для ухилянтів та СЗЧ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Вже в березні в Україні можуть бути запроваджені жорсткіші обмеження для ухилянтів та військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини. Серед можливих заходів — заборона на виїзд за кордон, арешт майна та інші обмежувальні санкції.



Як повідомляє ТСН, у Верховній Раді України готуються розглянути законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності як для громадян, які ухиляються від мобілізації, так і для військових, які вчинили СЗЧ.



Про розробку ініціативи повідомив нардеп Вадим Івченко. За його словами, проєкт поки що знаходиться на стадії узгодження і обговорюється одразу на кількох рівнях.



Зокрема, пропозиції відпрацьовуються спільно з Генштабом ЗСУ, Міноборони України та профільним комітетом парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Паралельно продовжуються консультації із депутатськими фракціями.



«Це пропозиції військових. Нині вони перебувають у процесі погодження. Серед ідей — запровадити обмеження, аналогічні до тих, які діють щодо осіб, які ухиляються від сплати аліментів. Це ще не остаточні рішення, але вони вже на фінальній стадії обговорення», — зазначив Івченко.

Нагадаємо, військовослужбовця ТЦК затримали у Запоріжжі за підозрою у вбивстві цивільного.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»