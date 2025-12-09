Військовослужбовця ТЦК затримали у Запоріжжі за підозрою у вбивстві цивільного

Запорізький обласний ТЦК та СП виступив із офіційним роз'ясненням про затримання одного з військовослужбовців районного територіального центру. За даними поліції, його підозрюють у скоєнні тяжкого злочину, кваліфікованого за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України.



Вбивство цивільної особи Юрія Янковського 1968 року народження сталося 7 грудня 2025 року у Запоріжжі. В установі наголосили, що зважилися на публічний коментар, щоб запобігти розповсюдженню спотвореної інформації. У ТЦК заявили, що повністю засуджують дії затриманого військовослужбовця.



Наразі підозрюваний перебуває у Запорізькому слідчому ізоляторі. Керівництво ТЦК стверджує, що надає поліції повне сприяння та зацікавлене у швидкому та об'єктивному розслідуванні обставин злочину.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»