Атака на оккупированный Донецк: под удар попало место сборки наземных робототехнических комплексов, погиб майор РФ

Последствия удара по месту сборки НРК в оккупированном Донецке. Фото: кадр из видео

8 марта нанесли удар по месту сборки наземных робототехнических комплексов 1-й мотострелковой бригады ВС РФ в оккупированном Донецке. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».



Атаковано здание по адресу Киевский проспект, 50. Ранее там находился автосалон Ford. Ударили двумя БПЛА. В результате атаки началась детонация боеприпасов.



Погибли трое российских военных, среди них майор, ранения получили пять оккупантов, еще один – пропал без вести.

Напомним, что после взрывов в Донецке 8 марта поднялся густой столб дыма, который было видно в разных районах города.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко