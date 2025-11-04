В окупованому Довжанську Луганської області безпілотник пошкодив житловий будинок

Пошкоджений будинок у Довжанську Луганської області. Скріншот

Українські сили завдали удару безпілотником по інфраструктурі в окупованому Довжанську Луганської області. Інцидент стався близько опівночі.

Внаслідок атаки постраждав чоловік — його доправили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу. У двоповерховому будинку пошкоджено фасад та вибито вікна. Мешканців евакуювали та тимчасово розмістили у родичів.



Натомість, як ми повідомляли, Силами спецоперацій України у Довжанську було уражено місце розвантаження паливно-мастильних матеріалів і знищено склад матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ.

За словами голови окупаційної адміністрації Леоніда Пасічника, сили ППО збили над територією Луганщини 32 безпілотники. Сам Пасічник перебуває у розшуку — українське правосуддя звинувачує його у скоєнні воєнних злочинів проти громадян України.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 4 листопада запустила сім ракет і 130 БПЛА по Україні. Українська протиповітряна оборона збила 92 дрони.