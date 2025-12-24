ЗСУ уразили місце зберігання безпілотних катерів та склад полку армії РФ в окупованих Криму та Луганській області

Мирний. Фото: карта Google

Вночі 24 грудня Сили оборони України уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів російських військ поблизу селища Мирний в окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Ступінь завданих збитків уточнюється.



Також з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення ЗС РФ уражений склад матеріально-технічних засобів полкового рівня у захопленому місті Довжанськ Луганської області.



«Крім того, зафіксовані влучання по ряду об'єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на окупованих територіях України», – розповіли у ГШ.

Нагадаємо, що вночі 24 грудня безпілотники атакували завод у Тульській області РФ, внаслідок чого на підприємстві виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко