Київського IT-фахівця засудили довічно за наведення ударів РФ

Київського IT-фахівця засудили до довічного позбавлення волі за державну зраду та коригування російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури столиці. Про це повідомили у Службі безпеки України.



Як встановило слідство, у липні 2025 року співробітники СБУ затримали 32-річного мешканця Києва, який був завербований ФСБ РФ через Telegram-канали. За гроші він погодився допомагати ворогу у війні проти України.



Під час обшуків у зловмисника вилучили смартфон із електронними картами, на яких він позначав так звані «повітряні коридори» для ворожих БпЛА та ракет — в обхід української протиповітряної оборони. Також агент фотографував фасади ТЕЦ і промислових об’єктів, фіксував розташування підрозділів ППО та передавав ці дані куратору з ФСБ.



Після російських обстрілів він виїжджав на місця влучань, аналізував наслідки атак і надсилав звіти для підготовки нових ударів.



В Офісі Генерального прокурора України підтвердили вирок. Чоловіка визнано винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану) та призначено найвище покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



За даними прокуратури, засуджений також передавав ворогу координати оборонного підприємства, де працював його вітчим, маршрути БпЛА РФ і місця дислокації Сил оборони. Окрім цього, він демонстрував проросійську символіку та відкрито підтримував окупацію України.