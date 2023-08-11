Спецназ РФ помог Петру Симоненко бежать в Россию — СБУ

Симоненко размещал спецназ России в своем доме. Фото: Facebook

СБУ сообщила о подозрении бывшему народному депутату, руководителю запрещенной Коммунистической партии Украины Петру Симоненко, поддержавшему вооруженную агрессию, который во время оккупации Киевщины бежал в Россию в сопровождении спецназа РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В период оккупации Киевской области он обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его «эвакуации».

Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа России. По прибытии российских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал, а затем расположил в своем доме.

С 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило сопровождение Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси, откуда он переехал в Россию.

Там он был назначен заместителем председателя «Центрального комитета международного коммунистического объединения «Союз коммунистических партий — коммунистической партии Советского Союза», это прокремлевская организация, подконтрольная российской компартии и ее лидеру Геннадию Зюганову. Именно по его указанию Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы.

Так, в октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в так называемой «22-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий», которая проходила в Гаване на Кубе. Во время своего выступления на форуме Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность «Л/ДНР».

Кроме того, по данным следствия, 21 — 22 апреля 2023 года Симоненко принял участие в состоявшемся в Минске съезде «антифашистского форума», где он высказывался за продолжение войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия.

На основании собранных доказательств Симоненко уведомлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, по состоянию на 3 августа в информационную подсистему «Военный преступник» внесены сведения о 232 131 человеке.