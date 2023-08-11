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Спецназ РФ допоміг Петру Симоненку втекти до Росії — СБУ

11 серпня 2023, 11:51

Спецназ РФ допоміг Петру Симоненку втекти до Росії — СБУ

Симоненко розміщував спецназ Росії у своєму будинку. Фото: Facebook Симоненко розміщував спецназ Росії у своєму будинку. Фото: Facebook

СБУ повідомила про підозру колишнього народного депутата, керівника забороненої Комуністичної партії України Петра Симоненка, який підтримав збройну агресію і який під час окупації Київщини втік до Росії у супроводі спецназу РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У період окупації Київської області він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його «евакуації».

Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого селища Березівка Макарівського району, Кремль наказав відправити туди загін спецназу Росії. Після прибуття російських спецназівців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розташував у своєму будинку.

З 4 по 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив супровід Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі, звідки він переїхав до Росії.

Там його було призначено заступником голови «Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання «Союз комуністичних партій — комуністичної партії Радянського Союзу», це прокремлівська організація, підконтрольна російській компартії та її лідеру Геннадію Зюганову. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.

Так, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій «22-й Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій», яка проходила у Гавані на Кубі. Під час свого виступу на форумі Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність «Л/ДНР».

Крім того, за даними слідства, 21 — 22 квітня 2023 року Симоненко взяв участь у з'їзді «антифашистського форуму», що відбувся в Мінську, де він висловлювався за продовження війни проти України і виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї.

На підставі зібраних доказів Симоненка повідомлено про підозру щодо двох статей Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, станом на 3 серпня до інформаційної підсистеми «Військовий злочинець» внесено відомості про 232 131 людину.

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