Президент наложил вето на открытие реестров е-декларирования через год

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал принятие законопроект № 9534 без возобновления публичного доступа к декларациям чиновников. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.



«Я наложил вето на Закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето думаю все понимают. Декларации должны быть открыты сразу же, не через год, а сразу же реестры необходимо открывать», — отметил глава государства.



Президент Украины также добавил, что это является главной поправкой, с которой Закон и должен быть проголосован.

Напомним, Верховная Рада возобновила электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления, но без открытого реестра.



Не проголосованная ранее поправка вызвала резкое осуждение со стороны украинского общества и люди моментально, за три часа, подписали петицию о возобновлении публичного доступа к декларациям чиновников.



