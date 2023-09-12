Президент наклав вето на відкриття реєстрів е-декларування через рік

Президент України Володимир Зеленський не підтримав ухвалення законопроєкт № 9534 без поновлення публічного доступу до декларацій чиновників. Про це він заявив у своєму телеграм-каналі.



«Я наклав вето на Закон, який мав обмеження електронного декларування. Причину цього вето думаю всі розуміють. Декларації мають бути відкриті одразу ж, не через рік, а одразу ж реєстри необхідно відкривати», — зазначив глава держави.



Президент України також додав, що це є головною правкою, з якою Закон і має бути проголосований.

Нагадаємо, Верховна Рада відновила електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування, але без відкритого реєстру.



Не проголосована раніше правка викликала різке засудження з боку українського суспільства і люди моментально за три години підписали петицію про поновлення публічного доступу до декларацій чиновників.



