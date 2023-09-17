Оккупанты обстреляли села под Херсоном, погиб местный житель, ранен полицейский

Житель села Томина Балка Херсонской области погиб из-за обстрела со стороны российских оккупантов в воскресенье. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«Под огонь в своем дворе попал мужчина 1954 года рождения. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть», — говорится в сообщении.



По его словам, обстрел был около 14:50.



Как сообщили в пресс-службе Херсонской обладминистрации, также российские оккупанты обстреляли село Садовое Херсонской громады, травмирован полицейский.



«Днем оккупанты в очередной раз обстреливали Херсонщину. Под огнем было и Садовое. Травму спины в результате обстрела получил правоохранитель. В больнице ему оказали необходимую помощь. Сейчас его здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.



Ранее Прокудин сообщил, что в Бериславском районе, подорвавшись на мине, погиб тракторист, еще один мужчина травмирован.