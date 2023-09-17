Окупанти обстріляли села під Херсоном, загинув місцевий житель, поранений поліцейський

Житель села Томіна Балка на Херсонщині загинув через обстріл з боку російських окупантів у неділю. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Під вогонь у своєму дворі потрапив чоловік 1954 року народження. Отримані травми виявилися надто тяжкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть», — йдеться в повідомленні.



За його словами, обстріл був близько 14.50.



Як повідомили у прес-службі Херсонської обладміністрації, також російські окупанти обстріляли село Садове Херсонської громади, травмовано поліцейського.



«Вдень окупанти вкотре обстрілювали Херсонщину. Під вогнем було і Садове. Травму спини внаслідок обстрілу отримав правоохоронець. У лікарні йому надали необхідну допомогу. Наразі його здоров'ю нічого не загрожує», — йдеться у повідомленні.



Раніше Прокудін повідомив , що в Бериславському районі, підірвавшись на міні, загинув тракторист, ще одного чоловіка травмовано.