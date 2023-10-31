Армия РФ обстреляла Константиновскую громаду: есть повреждения

Российская армия вчера днем, 30 октября, в очередной раз обстреляла Константиновскую громаду Донецкой области. В результате атаки есть значительные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации в Facebook.



«В 12:15 произошел вражеский артиллерийский обстрел из ствольной артиллерии Марковского старостинского округа», — говорится в сообщении.



В результате обстрела повреждены 5 частных домов. Раненые и погибшие на месте не обнаружены.





Напомним, оккупанты обстреляли Селидово.