В РФ заявили об атаке беспилотников на нефтебазу в Крыму

Россияне утверждают, что два беспилотника пытались атаковать нефтебазу во временно оккупированном Крыму утром 5 декабря. Об этом сообщило российское интернет-издание Baza.

Сообщается , что попытка атаки произошла сегодня около пяти часов утра. В сторону нефтебазы «Морской нефтяной терминал» якобы летели два беспилотника самолетного типа. Россияне традиционно утверждают, что все дроны сбили силы ПВО.

Как сообщают российские СМИ, первый БПЛА детонировал в воздухе, на территорию нефтебазы упали обломки, а второй упал в 70 метрах от одного из резервуаров. Пострадавших, по данным пропагандистских ресурсов, нет.

Кроме того, российское Минобороны утверждает, что всего над акваторией Азовского моря и в Крыму сегодня утром якобы был уничтожен 41 беспилотник. В атаках дронов традиционно обвиняют Вооруженные силы Украины.

Ранее сообщалось, что в Керчи и Феодосии ночью и утром слышали десятки взрывов, Крымский мост был перекрыт.