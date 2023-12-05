У РФ заявили про атаку безпілотників на нафтобазу в Криму

Росіяни стверджують, що два безпілотники намагалися атакувати нафтобазу у тимчасово окупованому Криму вранці 5 грудня. Про це повідомило російське інтернет-видання Baza.

Повідомляється, що спроба атаки відбулася сьогодні близько п'ятої години ранку. У бік нафтобази «Морський нафтовий термінал» нібито летіли два безпілотники літакового типу. Росіяни традиційно стверджують, що всі дрони збили сили ППО.

Як повідомляють російські ЗМІ, перший БПЛА детонував у повітрі, на територію нафтобази впали уламки, а другий упав за 70 метрів від одного із резервуарів. Постраждалих, за даними пропагандистських ресурсів, немає.

Крім того, російське Міноборони стверджує , що всього над акваторією Азовського моря і в Криму сьогодні вранці нібито було знищено 41 безпілотника. В атаках дронів традиційно звинувачують Збройні сили України.

Раніше повідомлялося, що в Керчі та Феодосії вночі та вранці чули десятки вибухів, Кримський міст було перекрито.